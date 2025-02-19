Таргет

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2 месяца назад
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Мене звати Марина, я таргетолог. Займаюсь просуванням б'юті майстрів

Я більше 1,5 року допомагаю салонам краси залучати нових клієнтів через інстаграм та фейсбук. Працювала з усіма салонними послугами. Знаю все і трошки більше, вже на реальному досвіді

23 майстрам привела більше 3000 клієнтів.

 Якщо ви бажаєте збільшити кількість клієнтів та записів на процедури? Пишіть мені у телеграм @Marinfa4ka для консультації .

А також пропоную:
 Консультації, на яких зможу навчати вас самостійно запускати таргетовану рекламу та приводити клієнтів
 Працюю з блокуваннями від фейсбук.

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