Мене звати Марина, я таргетолог. Займаюсь просуванням б'юті майстрів



Я більше 1,5 року допомагаю салонам краси залучати нових клієнтів через інстаграм та фейсбук. Працювала з усіма салонними послугами. Знаю все і трошки більше, вже на реальному досвіді



23 майстрам привела більше 3000 клієнтів.



Якщо ви бажаєте збільшити кількість клієнтів та записів на процедури? Пишіть мені у телеграм @Marinfa4ka для консультації .



А також пропоную:

Консультації, на яких зможу навчати вас самостійно запускати таргетовану рекламу та приводити клієнтів

Працюю з блокуваннями від фейсбук.



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