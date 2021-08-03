Таргет (Ремонт Квартир и Строительство Домов)

Заказчик: Занимается ремонтом квартир и строительством Домов

В первую очередь был проведен анализ конкурентов, чтобы мы могли понимать лучше целевую аудиторию.

Создали компанию в Фейсбук.

Создали объявления и настроили компанию на привлечение клиентов.

Получили: 98 заявок по цене за заявку 1,4$

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