Таргет (Ремонт Квартир и Строительство Домов)
Добавлена19 просмотров
2 года назад
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Заказчик: Занимается ремонтом квартир и строительством Домов
В первую очередь был проведен анализ конкурентов, чтобы мы могли понимать лучше целевую аудиторию.
Создали компанию в Фейсбук.
Создали объявления и настроили компанию на привлечение клиентов.
Получили: 98 заявок по цене за заявку 1,4$
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