Таргетинг для аутсорсингового call-центра ВК
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Рекламная кампания в соцсети VK была разработана для аутсорсингового call-центра (геолокация РФ, Казахстан).
Целями рекламной кампании являются:
- сбор контактов (телефоны, город) потенциальных соискателей, заинтересованных в работе;
- запись на собеседование.
Проведя анализ продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:
1. Пользователи 22-32, проживают в городах Челябинск, Златоуст, Миасс, Стерлитамак, Салават, Орск и в Казахстане. Ищут работу и состоят в группах по поиску роботы.
2. Пользователи 22-32, проживают в городах Челябинск, Златоуст, Миасс, Стерлитамак, Салават, Орск и в Казахстане. Ищут вакансии без опыта работы
В ходе работы с сегментами были определены критерии, предназначенные для поиска Целевой Аудитории для последующего показа объявлений:
1. Участники сообществ по поиску роботы
Парсинг по ключевым словам:
• Call -центр;
• поиск работы;
• работа;
• без опыта;
• ищу работу;
• оператор.
2. Пользователи 22-32 лет
• Интересы: поиск работы.