Таргетинг для аутсорсингового call-центра ВК

https://vk.com/citycallru

Рекламная кампания в соцсети VK была разработана для аутсорсингового call-центра (геолокация РФ, Казахстан).

Целями рекламной кампании являются:

- сбор контактов (телефоны, город) потенциальных соискателей, заинтересованных в работе;

- запись на собеседование.

Проведя анализ продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:

1. Пользователи 22-32, проживают в городах Челябинск, Златоуст, Миасс, Стерлитамак, Салават, Орск и в Казахстане. Ищут работу и состоят в группах по поиску роботы.

2. Пользователи 22-32, проживают в городах Челябинск, Златоуст, Миасс, Стерлитамак, Салават, Орск и в Казахстане. Ищут вакансии без опыта работы

В ходе работы с сегментами были определены критерии, предназначенные для поиска Целевой Аудитории для последующего показа объявлений:

1. Участники сообществ по поиску роботы

Парсинг по ключевым словам:

• Call -центр;

• поиск работы;

• работа;

• без опыта;

• ищу работу;

• оператор.

2. Пользователи 22-32 лет

• Интересы: поиск работы.