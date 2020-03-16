Таргетинг для благотворительной организации FB
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4 года назад
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Англоязычная рекламная кампания в соцсети Facebook была разработана для благотворительной организации (геолокация США).
Целью рекламной кампании является увеличение количества подписчиков и отметок «Нравится» Страницы.
Проведя анализ продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:
1. Пользователи 18-50, проживают в США. Социально активные люди, которые
интересуются переработкой отходов и охраной окружающей среды.
2. Пользователи 20-50, проживают в США. Вегетарианцы или просто ведут здоровый образ жизни.
3. Пользователи 30-60, проживают в США. Имеют свой бизнес, любят природу и
отдают часть заработанных денег на благотворительность.