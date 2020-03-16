Таргетинг для благотворительной организации FB

https://www.facebook.com/sealmonkcare

Англоязычная рекламная кампания в соцсети Facebook была разработана для благотворительной организации (геолокация США).

Целью рекламной кампании является увеличение количества подписчиков и отметок «Нравится» Страницы.

Проведя анализ продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:

1. Пользователи 18-50, проживают в США. Социально активные люди, которые

интересуются переработкой отходов и охраной окружающей среды.

2. Пользователи 20-50, проживают в США. Вегетарианцы или просто ведут здоровый образ жизни.

3. Пользователи 30-60, проживают в США. Имеют свой бизнес, любят природу и

отдают часть заработанных денег на благотворительность.