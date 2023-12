Таргетинг для брачного агентства в FB и Instagram

https://www.instagram.com/diamondsmatch/

Англоязычная рекламная кампания для брачного агентства. Геолокация: США.

Проведя анализ продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:

1. Мужчины 30+ лет, проживают в городах США с населением от 750 000 млн человек. Ищут девушку для серьезных отношений.

Семейное положение: Без пары или Не указано.

Поведение: Владельцы малых предприятий, Администраторы Страниц компаний или Администраторы Страниц Facebook;

Должность: Business Owner;

Отрасль: Бизнес и финансы, Юридические услуги или Государственные служащие (по всему миру).

2. Женщины 25-45 лет, проживают в США. Ищут мужчину для серьезных отношений.

Relationship Status: Single or Unspecified

Interests: First date, Falling in love, Love, Dating, Speed dating, Online dating service, Single person, True Romance, Dating agency, Blind date, Romance (love) or Happiness

3. Женщины 25-45 лет, проживают в США. Ищут компанию для организации свадьбы.

Интересы: Свадьбы, Свадебное платье, Организатор свадеб, Свадебные пригласительные, Свадебная фотография, Свадебный торт, Обручальное кольцо или Wedding videography

Семейное положение: Помолвлен(-а)

Событие из жизни: Недавно помолвленные (3 месяцев), Недавно помолвленные (6 месяцев) или Недавно помолвленные (1 год)