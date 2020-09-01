Таргетинг для изготовителя париков в Instagram

https://www.instagram.com/kawaicat_wigs/

О проекте: Реклама изготовителя париков и систем волос. Геолокация: Россия.

Проведя анализ продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:

1. Женщины 18-55 лет, проживают в России. Ищут качественные парики, так как имеют серьезные проблемы со здоровьем.

2. Женщины 18-35 лет, проживают в России. Ищут разнообразные парики, чтобы сменить на время стиль.

Интересы: Интересы: Красота, Окрашивание волос, Hair colorist, Салоны красоты, Long hair, Покупки и мода, Парик, Прическа, Онлайн-покупки, Модные аксессуары, Lace wig или Стилист.

3. Женщины 16-35 лет, проживают в России. Ищут разнообразные парики для косплеев, вечеринок и фотосессий.

Интересы: Anime & Cosplay, Окрашивание волос, Манга, Cosplay Fever, Организация мероприятий, Наруто Удзумаки, Праздник, Cosplay Gen, World Cosplay Summit, Anime and manga fandom, Вечеринки, Cosplay Mania, Парик, Аниме-фестиваль, Anime, Cosplay Lovers, Cosplay Wigs, Тетрадь смерти, Фотостудия, Косплей, Наруто, Фотосессия, Аниме, Bleach (anime) или Cure & WorldCosplay.