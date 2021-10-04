Таргетинг для кадрового агентства в FB и Instagram
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Рекламная кампания в Facebook и Instagram была разработана для кадрового агентства. Геолокации – Украина, Чехия.
Целью рекламной кампании является сбор контактов (телефон, почта) потенциальных сотрудников через лид-форму.
После проведения анализа продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории, которые разделены по языку устройства (русский, украинский):
1. Без работы.
Интересы: Биржа труда, Кадровое агентство или Резюме,
Должность: Безработный или Еще не работает.
2. Пользователи, которые в данный момент не работают.
Интересы: Деньги, Сменная работа, Трудовые отношения, Карьера, Неполная занятость, Сверхурочная работа, Эмиграция или Доход.
3. Пользователи, которые находятся в поиске работы.
Интересы: Собеседование, Биржа труда, Кадровое агентство или Job,
Должность: Еще не работает.
Начало работ по таргетированной рекламе – август 2021 года.
Была проведена выборка 6 сегментов аудитории и разработка 24 уникальных объявлений с целью Генерация лидов. В ходе ведения проводили a/b-тестирование: обновляли баннеры, текстовый блок и скорректировали ставки.