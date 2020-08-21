Таргетинг для магазина кофе в FB и Instagram

https://www.instagram.com/buno_coffee_co/

О проекте: Реклама интернет-магазина зернового и молотого кофе. Геолокация: Украина.

Проведя анализ продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:

1. Женщины 25-40, проживают в Киеве и Киевской области, Днепре, Одессе, Харькове, Николаеве, Запорожье. Ищут качественный кофе, свежей обжарки с удобной доставкой.

Интересы: Мокаччино, Кемекс, Холодный кофе, Specialty Coffee, Капучино, Кофемолка, Эспрессо, Кофейни, Американо, Кофеварка эспрессо, Arabic coffee, Кубинский кофе, Кофейное зерно, Производство кофе в Колумбии, Капельное заваривание, Гейзерная кофеварка, Кофеварка, Обработка кофе, Обжарка кофе, Онлайн-покупки, AeroPress, Кофе, Френч-пресс, Латте или Кофе аравийский.

Поведение: Вовлеченные покупатели.

2. Мужчины 25-40, проживают в Киеве и Киевской области, Днепре, Одессе, Харькове, Николаеве, Запорожье. Ищут качественный кофе, свежей обжарки с удобной доставкой.

Интересы: Мокаччино, Кемекс, Холодный кофе, Specialty Coffee, Капучино, Кофемолка, Эспрессо, Кофейни, Американо, Кофеварка эспрессо, Arabic coffee, Кубинский кофе, Кофейное зерно, Производство кофе в Колумбии, Капельное заваривание, Гейзерная кофеварка, Кофеварка, Обработка кофе, Обжарка кофе, Онлайн-покупки, AeroPress, Кофе, Френч-пресс, Латте или Кофе аравийский.

Поведение: Вовлеченные покупатели.

3. Пользователи 40+, проживают в Киеве и Киевской области, Днепре, Одессе, Харькове, Николаеве, Запорожье. Ищут качественный кофе, свежей обжарки с удобной доставкой.

Интересы: Мокаччино, Здоровый образ жизни, Кемекс, Холодный кофе, Specialty Coffee, Капучино, Кофемолка, Эспрессо, Кофейни, Американо, Lavazza, Кофеварка эспрессо, Arabic coffee, Кубинский кофе, Кофейное зерно, Производство кофе в Колумбии, Капельное заваривание, Nescafé, Coffee cup, Гейзерная кофеварка, Кофеварка, Обработка кофе, Обжарка кофе, Онлайн-покупки, Фитнес и здоровый образ жизни, AeroPress, Кофе, Френч-пресс, Латте, Кофе аравийский или JACOBS.

Поведение: Вовлеченные покупатели.