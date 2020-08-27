Таргетинг для магазина косметики в Instagram

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5 лет назад
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https://www.instagram.com/beautymother.ru/

О проекте: Реклама интернет-магазина профессиональной косметики, аксессуаров и селективного парфюма.

Геолокация: Санкт-Петербург, Москва.

Проведя анализ продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:

1. Женщины 21-65, проживают в Москве. Интересуются косметикой.

Интересы: Косметика, Красота, Косметология, Салоны красоты, Лицо, Кожа или Beautiful Skin.

Поведение: Вовлеченные покупатели.

2. Женщины 21-65, проживают в Санкт-Петербурге. Интересуются косметикой.

Интересы: Косметика, Красота, Косметология, Салоны красоты, Лицо, Кожа или Beautiful Skin.

Поведение: Вовлеченные покупатели.

3. Look-a-like, аудитория похожая на подписчиков Instagram.