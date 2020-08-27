Таргетинг для салона красоты в FB и Instagram
https://www.instagram.com/russian_volumenyc/
О проекте: Англоязычная рекламная кампания в соцсетях Facebook и Instagram была разработана для салона красоты (наращивание ресниц). Геолокация – Нью-Йорк, CША.
Целями рекламной кампании являются:
- сбор контактов (телефон) потенциальных клиентов через лид-форму;
- получение заявок.
Проведя анализ продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:
1. Женщины 18-50, работают в радиусе 1,5 км от салона. Ищут салон наращивания ресниц с отменным сервисом вблизи работы.
Интересы: Наращивание ресниц, Брови или Перманентный макияж.
2. Женщины 25-50, проживают в Нью-Йорке. Ищут салон наращивания ресниц с отменным сервисом 24/7, где все сделают качественно и быстро.
3. Женщины 18-24, проживают в Нью-Йорке. Ищут популярный салон наращивания ресниц, где есть постоянные акции и скидки, хотят качественно наращенные ресницы по доступной цене.
4. Женщины 18-35, проживают в Нью-Йорке. Ищут салон наращивания ресниц с отменным сервисом, где все сделают качественно и быстро.
5. Женщины 18-55, проживают в Нью-Йорке. Ищут салон, где можно быстро и качество нарастить ресницы перед предстоящим путешествием.
6. Женщины 18-55, у которых скоро День рождения, проживают в Нью-Йорке. Ищут салон наращивания ресниц, чтобы быть неотразимой на своем празднике.