Таргетинг для салона красоты в FB и Instagram

https://www.instagram.com/russian_volumenyc/

О проекте: Англоязычная рекламная кампания в соцсетях Facebook и Instagram была разработана для салона красоты (наращивание ресниц). Геолокация – Нью-Йорк, CША.

Целями рекламной кампании являются:

- сбор контактов (телефон) потенциальных клиентов через лид-форму;

- получение заявок.

Проведя анализ продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:

1. Женщины 18-50, работают в радиусе 1,5 км от салона. Ищут салон наращивания ресниц с отменным сервисом вблизи работы.

Интересы: Наращивание ресниц, Брови или Перманентный макияж.

2. Женщины 25-50, проживают в Нью-Йорке. Ищут салон наращивания ресниц с отменным сервисом 24/7, где все сделают качественно и быстро.

3. Женщины 18-24, проживают в Нью-Йорке. Ищут популярный салон наращивания ресниц, где есть постоянные акции и скидки, хотят качественно наращенные ресницы по доступной цене.

4. Женщины 18-35, проживают в Нью-Йорке. Ищут салон наращивания ресниц с отменным сервисом, где все сделают качественно и быстро.

5. Женщины 18-55, проживают в Нью-Йорке. Ищут салон, где можно быстро и качество нарастить ресницы перед предстоящим путешествием.

6. Женщины 18-55, у которых скоро День рождения, проживают в Нью-Йорке. Ищут салон наращивания ресниц, чтобы быть неотразимой на своем празднике.