Таргетинг для туристической компании в Instagram

https://travel-baikal.com/

О проекте: Рекламная кампания в соцсети Instagram была разработана для туристической компании (туры на Байкал). Геолокация – Россия.

Целями рекламной кампании являются:

- сбор контактов (телефон) потенциальных клиентов через лид-форму;

- получение заявок.

Проведя анализ продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:

1. Мужчины, 30-45, которые проживают в Москве, СПб, Краснодаре. В браке, есть дети. Интересуются активным отдыхом, путешествиями.

2. Женщины, от 45, которые проживают в Москве, СПб, Краснодаре. Есть дети. Интересуются активным отдыхом, путешествиями.

3. Похожая аудитория на тех пользователей, которые взаимодействовали с аккаунтами.