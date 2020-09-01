Таргетинг для туристической компании в Instagram
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5 лет назад
О проекте: Рекламная кампания в соцсети Instagram была разработана для туристической компании (туры на Байкал). Геолокация – Россия.
Целями рекламной кампании являются:
- сбор контактов (телефон) потенциальных клиентов через лид-форму;
- получение заявок.
Проведя анализ продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:
1. Мужчины, 30-45, которые проживают в Москве, СПб, Краснодаре. В браке, есть дети. Интересуются активным отдыхом, путешествиями.
2. Женщины, от 45, которые проживают в Москве, СПб, Краснодаре. Есть дети. Интересуются активным отдыхом, путешествиями.
3. Похожая аудитория на тех пользователей, которые взаимодействовали с аккаунтами.