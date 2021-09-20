Таргетинг для выставки в FB и Instagram / Deutsch

https://www.instagram.com/vasilyklyukin/

Немецкоязычная рекламная кампания в Facebook и Instagram была разработана для выставки современного искусства "Vasily Klyukin: Civilization". Геолокация – Австрия.

Целями рекламной кампании являются увеличение осведомленности о событии и переходы на сайт выставки.

После проведения анализа продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:

1. Мужчины, 30+, проживают в Австрии. Интересуются искусством, творчеством, выставками.

Интересы: Modern art, Художественный музей, Современное искусство, Искусство и музыка, Музей, Живопись, Изобразительное искусство, Выставка, Творчество, Art auction, Галерея современного искусства, Скульптура или Рисование.

2. Женщины, 30+, проживают в Австрии. Интересуются искусством, творчеством, выставками.

Интересы: Modern art, Художественный музей, Современное искусство, Искусство и музыка, Музей, Живопись, Изобразительное искусство, Выставка, Творчество, Art auction, Галерея современного искусства, Скульптура или Рисование.

3. Похожая аудитория на тех, кто взаимодействовал с профилями в соцсетях.

Похожая аудитория (AT, 1%) – Взаимодействие с Instagram.

Похожая аудитория (AT, 1%) – Взаимодействие с Facebook.

Начало работ по таргетированной рекламе – август 2021 года.

Была проведена выборка 3 сегментов аудитории и разработка 12 уникальных объявлений с целью Трафик. В ходе ведения проводили a/b-тестирование: обновляли баннеры и текстовый блок, скорректировали ставки и добавляли новые настройки к сегментам аудиторий.