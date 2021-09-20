Таргетинг для выставки в FB и Instagram / Deutsch
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https://www.instagram.com/vasilyklyukin/
Немецкоязычная рекламная кампания в Facebook и Instagram была разработана для выставки современного искусства "Vasily Klyukin: Civilization". Геолокация – Австрия.
Целями рекламной кампании являются увеличение осведомленности о событии и переходы на сайт выставки.
После проведения анализа продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:
1. Мужчины, 30+, проживают в Австрии. Интересуются искусством, творчеством, выставками.
Интересы: Modern art, Художественный музей, Современное искусство, Искусство и музыка, Музей, Живопись, Изобразительное искусство, Выставка, Творчество, Art auction, Галерея современного искусства, Скульптура или Рисование.
2. Женщины, 30+, проживают в Австрии. Интересуются искусством, творчеством, выставками.
Интересы: Modern art, Художественный музей, Современное искусство, Искусство и музыка, Музей, Живопись, Изобразительное искусство, Выставка, Творчество, Art auction, Галерея современного искусства, Скульптура или Рисование.
3. Похожая аудитория на тех, кто взаимодействовал с профилями в соцсетях.
Похожая аудитория (AT, 1%) – Взаимодействие с Instagram.
Похожая аудитория (AT, 1%) – Взаимодействие с Facebook.
Начало работ по таргетированной рекламе – август 2021 года.
Была проведена выборка 3 сегментов аудитории и разработка 12 уникальных объявлений с целью Трафик. В ходе ведения проводили a/b-тестирование: обновляли баннеры и текстовый блок, скорректировали ставки и добавляли новые настройки к сегментам аудиторий.