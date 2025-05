Таргетинг: Hallde - профессиональные овощерезки для HoReCa в Украине.

🔵 RU: Hallde — реклама профессиональных овощерезок для HoReCa в Украине.

Мы запустили лидогенерацию для Hallde – официального представителя шведских овощерезок в Украине. Фокус – владельцы ресторанов, повара и заведения HoReCa. Создано 12 креативов, нацеленных на преимущества: быстрота, надежность и коммерческая эффективность.

Результат: 300+ лидов за 450€, 17 продаж, CTR – 4.1%, заявка – от 1.5€, более 5% конверсия в покупку.

👉 Продаешь оборудование для бизнеса? Запустим рекламу, работающую на результат и прибыль.



🔵 UA: Hallde — реклама професійних овочерізок для HoReCa в Україні

Ми запустили лідогенерацію для Hallde — офіційного представника шведських овочерізок в Україні. Фокус — власники ресторанів, кухарі та заклади HoReCa. Створено 12 креативів, націлених на переваги: швидкість, надійність і комерційна ефективність.

Результат: 300+ лідів за 450 €, 17 продажів, CTR — 4.1%, заявка — від 1.5 €, понад 5% конверсія в покупку.

👉 Продаєш обладнання для бізнесу? Запустимо рекламу, яка працює на результат і прибуток.

🔵 EN: Hallde — Advertising Professional Food Processors for HoReCa in Ukraine

We launched a lead generation campaign for Hallde, the official Swedish food processor brand in Ukraine. The campaign targeted restaurant owners, chefs, and foodservice businesses. We created 12 sales-focused creatives highlighting performance, durability, and ROI.

Results: 300+ leads for €450, 17 confirmed sales, 4.1% CTR, cost per lead from €1.5, 5%+ lead-to-sale conversion.

👉 Selling commercial equipment? We’ll run ads that generate real demand and measurable sales.