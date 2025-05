Таргетинг/Лидогенерация: Автошкола экстремального вождения в Киеве

🔵 EN: Extreme Driving School in Kyiv — Targeted Ads & Lead Generation

We launched a targeted ad campaign for an extreme driving school and kids' karting courses, focusing on Instagram and Facebook. Created 12 ad creatives, set up an auto lead export via Telegram bot, and built segmented targeting for youth, parents, and car enthusiasts.

Results: 30+ leads in 5 days, cost per lead under $0.15, banner CTR from 3.2%, strong engagement across both course types.

👉 Running a school or course? We’ll launch ads that bring in real leads from day one.



🔵 RU: Автошкола экстремального вождения в Киеве — таргетированная реклама и лидогенерация

Мы реализовали рекламу для школы экстремального вождения и детского картинга с фокусом на Instagram и Facebook. Создано 12 креативов, настроены Telegram-бот для выгрузки заявок, настроены таргетинг на молодежь, родителей и автолюбителей.

Результат: 30+ заявок за 5 дней, стоимость лида – менее 5 грн, CTR баннеров от 3.2%, стабильный интерес к обоим направлениям.

👉 Есть школа или курсы? Запускаем рекламу, которая приносит результат с первых дней.



🔵 UA: Автошкола екстремального водіння в Києві — таргетована реклама та лідогенерація

Ми реалізували рекламу для школи екстремального водіння та дитячого картингу з фокусом на Instagram і Facebook. Створено 12 креативів, налаштовано Telegram-бот для вивантаження заявок, налаштовано таргетинг на молодь, батьків та автолюбителів.

Результат: 30+ заявок за 5 днів, вартість ліда — менше 5 грн, CTR банерів від 3.2%, стабільний інтерес до обох напрямів.

👉 Маєш школу або курси? Запускаємо рекламу, яка приносить результат із перших днів.



https://www.up-np.com/portfolio/targer