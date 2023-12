Таргетинг по продаже футболок в FB / Англоязычный

https://beaver-duck.com/

Англоязычная рекламная кампания по продаже футболок с уникальным принтом. Геолокации: США.

Проведя анализ продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:

1. Женщины 18-30 лет, проживают в США. Ищут яркую нестандартную одежду.

• Interests: Fishing, Hippie, Subculture, Manga, Comics, Youth subculture, Mod (subculture), Fandom, Informal attire, Fashion accessories, Flower child, Hipster (contemporary subculture), Gamer, ACG (subculture) or Underground culture.

• And must also match:

• Interests: Subculture or Informal attire.

2. Мужчины 18-30 лет, проживают в США. Ищут яркую нестандартную одежду.

• Interests: Fishing, Hippie, Subculture, Manga, Comics, Youth subculture, Mod (subculture), Fandom, Informal attire, Fashion accessories, Flower child, Hipster (contemporary subculture), Gamer, ACG (subculture) or Underground culture.

• And must also match:

• Interests: Subculture or Informal attire.

3. Пользователи 31-40 лет, проживают в США. Ищут яркую нестандартную одежду.

• Interests: Fishing, Hippie, Subculture, Manga, Comics, Youth subculture, Mod (subculture), Fandom, Informal attire, Fashion accessories, Flower child, Hipster (contemporary subculture), Gamer, ACG (subculture) or Underground culture.

• And must also match:

• Interests: Subculture or Informal attire.