Таргетинг по скупке материалов в FB и Instagram
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://www.instagram.com/ailit_ru/
Рекламная кампания в Facebook и Instagram была разработана для компании, которая занимается скупкой и переработкой материалов.
Геолокации: Кыргызская Республика, Казахстан, Узбекистан, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Монголия, Туркменистан.
Целями рекламной кампании являются:
- увеличение трафика из социальных сетей на сайт (отслеживается в рекламном кабинете и Google.Analytics);
- получение заявок.
После проведения анализа продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:
1. Мужчины 18-34 лет, проживают в г. Бишкек и, г. Ош (Кыргызстан), а также в странах: Казахстан, Узбекистан, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Монголия, Туркменистан. Ищут, куда можно сдать автомобильные катализаторы, металлические, керамические, сажевые фильтры.
Интересы: Станция технического обслуживания, Тюнинг автомобиля, Тюнинг двигателя, Свалка или Чип-тюнинг;
Работодатель: Mechanic или Auto mechanics;
Должность: Car Mechanic, Mechanic, Auto mechanics, Automotive Service Technician, Automotive Tech, Master Mechanic, Bus Mechanic или Vehicle Mechanic.
2. Мужчины 35-44 лет, проживают в г. Бишкек и, г. Ош (Кыргызстан), а также в странах: Казахстан, Узбекистан, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Монголия, Туркменистан. Ищут, куда можно сдать автомобильные катализаторы, металлические, керамические, сажевые фильтры.
Интересы: Станция технического обслуживания, Тюнинг автомобиля, Тюнинг двигателя, Свалка или Чип-тюнинг;
Работодатель: Mechanic или Auto mechanics;
Должность: Car Mechanic, Mechanic, Auto mechanics, Automotive Service Technician, Automotive Tech, Master Mechanic, Bus Mechanic или Vehicle Mechanic.
3. Мужчины 45-60 лет, проживают в г. Бишкек и, г. Ош (Кыргызстан), а также в странах: Казахстан, Узбекистан, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Монголия, Туркменистан. Ищут, куда можно сдать автомобильные катализаторы, металлические, керамические, сажевые фильтры.
Интересы: Станция технического обслуживания, Тюнинг автомобиля, Тюнинг двигателя, Свалка или Чип-тюнинг;
Работодатель: Mechanic или Auto mechanics;
Должность: Car Mechanic, Mechanic, Auto mechanics, Automotive Service Technician, Automotive Tech, Master Mechanic, Bus Mechanic или Vehicle Mechanic.