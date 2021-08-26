Таргетинг по скупке материалов в FB и Instagram

https://www.instagram.com/ailit_ru/

Рекламная кампания в Facebook и Instagram была разработана для компании, которая занимается скупкой и переработкой материалов.

Геолокации: Кыргызская Республика, Казахстан, Узбекистан, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Монголия, Туркменистан.

Целями рекламной кампании являются:

- увеличение трафика из социальных сетей на сайт (отслеживается в рекламном кабинете и Google.Analytics);

- получение заявок.

После проведения анализа продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:

1. Мужчины 18-34 лет, проживают в г. Бишкек и, г. Ош (Кыргызстан), а также в странах: Казахстан, Узбекистан, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Монголия, Туркменистан. Ищут, куда можно сдать автомобильные катализаторы, металлические, керамические, сажевые фильтры.

Интересы: Станция технического обслуживания, Тюнинг автомобиля, Тюнинг двигателя, Свалка или Чип-тюнинг;

Работодатель: Mechanic или Auto mechanics;

Должность: Car Mechanic, Mechanic, Auto mechanics, Automotive Service Technician, Automotive Tech, Master Mechanic, Bus Mechanic или Vehicle Mechanic.

2. Мужчины 35-44 лет, проживают в г. Бишкек и, г. Ош (Кыргызстан), а также в странах: Казахстан, Узбекистан, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Монголия, Туркменистан. Ищут, куда можно сдать автомобильные катализаторы, металлические, керамические, сажевые фильтры.

Интересы: Станция технического обслуживания, Тюнинг автомобиля, Тюнинг двигателя, Свалка или Чип-тюнинг;

Работодатель: Mechanic или Auto mechanics;

Должность: Car Mechanic, Mechanic, Auto mechanics, Automotive Service Technician, Automotive Tech, Master Mechanic, Bus Mechanic или Vehicle Mechanic.

3. Мужчины 45-60 лет, проживают в г. Бишкек и, г. Ош (Кыргызстан), а также в странах: Казахстан, Узбекистан, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Монголия, Туркменистан. Ищут, куда можно сдать автомобильные катализаторы, металлические, керамические, сажевые фильтры.

Интересы: Станция технического обслуживания, Тюнинг автомобиля, Тюнинг двигателя, Свалка или Чип-тюнинг;

Работодатель: Mechanic или Auto mechanics;

Должность: Car Mechanic, Mechanic, Auto mechanics, Automotive Service Technician, Automotive Tech, Master Mechanic, Bus Mechanic или Vehicle Mechanic.