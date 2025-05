Таргетинг: продвижение сайта кейсов и трейда CS2 в "серой" тематике

🔵 RU: Таргетинг: SMM-продвижение сайта кейсов и трейда CS2 в "серой" тематике

Запустили рекламную кампанию для платформы, предлагающей открытие кейсов, трейд скинами и розыгрыши в CS2. Благодаря использованию клоакинга и адаптированных текстов кампании стабильно проходили модерацию. Основная цель – первый депозит после регистрации.

Результат: 6000+ переходов, 11% конверсии в регистрацию, CTR до 3.9%, никакой блокировки.

👉 Есть проект в "серой" тематике? Мы знаем, как запустить эффективную рекламу без банов.



🔵 UA: Таргетинг: SMM-просування сайту кейсів і трейду CS2 у “сірій” тематиці

Запустили рекламну кампанію для платформи, що пропонує відкриття кейсів, трейд скінами та розіграші в CS2. Завдяки використанню клоакінгу та адаптованих текстів, кампанії стабільно проходили модерацію. Основна мета — перший депозит після реєстрації.

Результат: 6000+ переходів, 11% конверсії в реєстрацію, CTR до 3.9%, жодного блокування.

👉 Маєш проєкт у “сірій” тематиці? Ми знаємо, як запустити ефективну рекламу без банів.

🔵 EN: Targeting: CS2 Case Opening & Trading Site — Gray Area Ad Strategy

We launched ads for a CS2 platform offering case openings, skin trading, and item giveaways. Through cloaking and custom safe-language copy, campaigns bypassed moderation and ran stably. The key goal: first deposit after user registration.

Results: 6000+ unique clicks, 11% registration conversion, CTR up to 3.9%, zero ad bans.

👉 Running a project in a restricted niche? We’ll help you advertise safely and effectively — without getting blocked.



https://www.up-np.com/portfolio