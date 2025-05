Таргетинг: Реклама сервиса по продажам ботов и активностей в соцсетях

🔵 RU: Реклама сервиса по продажам ботов и активностей в соцсетях

Мы реализовали рекламу в серой нише для сервиса накрутки подписчиков, лайков, просмотров и прочей активности в 9+ соцсетях. Запущены кампании через прокладку, созданы креативы с “легальной” подачей, проведен ретаргетинг и обеспечен стабильный поток трафика.

Результат: 200+ посетителей ежедневно, 8+ заказов ежедневно, CTR до 2.8%, никакой блокировки.

👉 Есть сервис в серой зоне? Мы знаем, как настроить проходящую модерацию и продающую рекламу.



🔵 UA: Реклама сервісу з продажу ботів та активностей у соцмережах

Ми реалізували рекламу в “сірій” ніші для сервісу накрутки підписників, лайків, переглядів та іншої активності у 9+ соцмережах. Запущено кампанії через прокладку, створено креативи із “легальною” подачею, проведено ретаргетинг і забезпечено стабільний потік трафіку.

Результат: 200+ відвідувачів щодня, 8+ замовлень щоденно, CTR до 2.8%, жодного блокування.

👉 Маєш сервіс у сірій зоні? Ми знаємо, як налаштувати рекламу, що проходить модерацію та продає.

🔵 EN: Social Media Boosting Service — Ads for a Gray Area Niche

We launched a campaign for a service offering followers, likes, views, and engagement across 9+ social networks. Using a cloaked landing page, we safely passed moderation, drove high-volume traffic, and retargeted users engaging with our ads.

Results: 200+ daily visits, 8+ orders per day, CTR up to 2.8%, no ad blocks.

👉 Promoting a gray niche service? We’ll set up ads that convert — and stay live.