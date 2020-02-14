Таргетинговая реклама Facebook Ads (Туризм)

Задача: настроить с нуля и поддерживать/оптимизировать рекламу туров для граждан Украины (гео - вся Украина, возраст - молодежь + lookalike)

Фото для креативов предоставил заказчик, подготовил креативы и настроил таргетинг - самостоятельно.

Результаты:

Количество заявок (в неделю) - от 3х до 10ти

Цена заявки - 11-18 у.е.