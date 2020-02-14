Таргетинговая реклама Facebook Ads (Туризм)

Добавлена
4 года назад
31 просмотр
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Задача: настроить с нуля и поддерживать/оптимизировать рекламу туров для граждан Украины (гео - вся Украина, возраст - молодежь + lookalike)

Фото для креативов предоставил заказчик, подготовил креативы и настроил таргетинг - самостоятельно.

Результаты:

Количество заявок (в неделю) - от 3х до 10ти  

Цена заявки - 11-18 у.е. 