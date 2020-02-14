Таргетинговая реклама Facebook Ads (Туризм)
Добавлена31 просмотр
4 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: настроить с нуля и поддерживать/оптимизировать рекламу туров для граждан Украины (гео - вся Украина, возраст - молодежь + lookalike)
Фото для креативов предоставил заказчик, подготовил креативы и настроил таргетинг - самостоятельно.
Результаты:
Количество заявок (в неделю) - от 3х до 10ти
Цена заявки - 11-18 у.е.