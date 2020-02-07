Таргетинговая реклама в Instagram

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Зачем вам instagram продвижение?
Трафик из instagram один из самых выгодных, и приносит максимум конверсий
Instagram позволяет повысить уровень присутствия вашего бренда в жизни подписчиков и получить продажи в короткие сроки
Если вы пользуетесь инстаграм, то часто видите в своей ленте рекламные посты. Они показываются не всем подряд, а определенной аудитории, которую выберет рекламодатель.
Таргетинг в инстаграм позволяет рекламировать ваши товары услуги в ленте пользователей, которых вы считаете своей ЦА. Свою ЦА можно найти по полу, возрасту и месту проживания.