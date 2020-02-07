Таргетинговая реклама в Instagram

Зачем вам instagram продвижение?

Трафик из instagram один из самых выгодных, и приносит максимум конверсий

Instagram позволяет повысить уровень присутствия вашего бренда в жизни подписчиков и получить продажи в короткие сроки

Если вы пользуетесь инстаграм, то часто видите в своей ленте рекламные посты. Они показываются не всем подряд, а определенной аудитории, которую выберет рекламодатель.

Таргетинг в инстаграм позволяет рекламировать ваши товары услуги в ленте пользователей, которых вы считаете своей ЦА. Свою ЦА можно найти по полу, возрасту и месту проживания.