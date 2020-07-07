Таргетированная реклама для семинара в Instagram

О проекте: Реклама однодневного тренинга/семинара на тему управления. Геолокация: Казахстан.

Проведя анализ продукта, ниши и конкурентов, были разработаны следующие Сегменты Аудитории:

1. Пользователи 30-55, проживают в Казахстане. Владельцы и руководители бизнеса, которые хотят улучшить свои управленческие качества и вывести бизнес на новый уровень.

Интересы: Малый бизнес, Малый и средний бизнес, Генеральный директор, Бизнес, Топ-менеджмент, Финансовый директор или Исполнительный директор;

Поведение: Владельцы малых предприятий;

2. Пользователи 23-45, проживают в Казахстане. Предприниматели, которые заинтересованы в своем развитии как управленца.

Интересы: Индивидуальный предприниматель, Предпринимательство, Бизнес, Обучение, Семинар, Онлайн-семинар, Бизнес-образование, Бизнес-конференция, Корпоративное обучение, Карьера, Личностный рост или Бизнес-школа.

3. Пользователи 20-35, проживают в Казахстане. Стартаперы, которые начинают свой бизнес и ищут тренинги и семинары, чтобы совершенствовать свои навыки.

Интересы: Стартап, Бережливый стартап, Startup Weekend, Kickstarter, Самозанятость, Краудфандинг, Indiegogo, Бизнес-инкубатор, Бизнес-акселератор, Краудинвестинг, Малый бизнес, Малый и средний бизнес, Бизнес, Инновации или Бизнес-образование.