Таргетированная реклама для сервиса по поиску автомобилей
Социальные сети (SMM и SMO)
Добавлена3 просмотра
месяц назад
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Кейс: Таргетированная реклама во ВКонтакте для
сервиса по поиску автомобилей
Цель: Регистрации на сервисе
KPI: CPA(Регистрация) < 300₽
Результаты: 671 регистрация по 150₽
Задача таргетированной рекламы, регистрация
пользователей в сервисе по поиску автомобилей
для дальнейшего использования сервиса по
проверке автомобилей и оплаты подписки
Ниже представлены:
-Скриншоты статистики
Опубликую в следующем кейсе:
-Скриншоты рекламных настроек
-Примеры рекламных объявлений