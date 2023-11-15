Таргетированная реклама для сервиса по поиску автомобилей

Кейс: Таргетированная реклама во ВКонтакте для

сервиса по поиску автомобилей



Цель: Регистрации на сервисе

KPI: CPA(Регистрация) < 300₽

Результаты: 671 регистрация по 150₽





Задача таргетированной рекламы, регистрация

пользователей в сервисе по поиску автомобилей

для дальнейшего использования сервиса по

проверке автомобилей и оплаты подписки



Ниже представлены:

-Скриншоты статистики



Опубликую в следующем кейсе:

-Скриншоты рекламных настроек

-Примеры рекламных объявлений