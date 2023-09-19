Таргетированная реклама / Мебель

Ниша: Мебель



Задачи, которые были выполнены :

- Анализ конкурентов и ЦА

- Создание связок/рекламных стратегий

- Создание копирайтинга офферов

- Создание креативов

- Запуск тестовой РК и оптимизация

- Запуск нескольких основных РК

- Контроль качества лидов и обработка заявок

- Отчетность за месяц