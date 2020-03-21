Таргетированная реклама сообщества и товара
Добавлена55 просмотров
4 года назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Таргетированная реклама сообщества и товара (траффик в подписку, траффик на маркетплэйс) facebook+instagram
Работы над проектом:[table]
◾ сбор целевой аудитории по заданным параметрам для ретаргетинга,
◾ формирование рекламного объявления (видео),
◾ настройка параметров рекламной кампании,
◾ регулировка ставок рекламной кампании,
◾ установка пикселя на сайт,
◾ предоставление детального отчета