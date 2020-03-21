Таргетированная реклама сообщества и товара

Добавлена
4 года назад
55 просмотров
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Таргетированная реклама сообщества и товара (траффик в подписку, траффик на маркетплэйс) facebook+instagram

Работы над проектом:[table] 

◾ сбор целевой аудитории по заданным параметрам для ретаргетинга,

◾ формирование рекламного объявления (видео),

◾ настройка параметров рекламной кампании,

◾ регулировка ставок рекламной кампании, 

◾ установка пикселя на сайт,

◾ предоставление детального отчета 