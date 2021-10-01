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Добрый день! Меня зовут Елизавета, таргетолог Instagram/Facebook.
Настройка и запуск рекламы включает в себя:
1. Настройка рекламного кабинета
2. Анализ Вашей страницы в Instagram/сайта и анализ конкурентов
3. Грамотный подбор целевой аудитории по интересам, гео, полу и возрасту
4. Создание рекламного объявления, которое будет вести на ваш сайт или инстаграм ( Тест + Оптимизация )
5. Подбор оптимальных форматов объявлений для вашего проекта, в том числе подбор продающих креативов или используем ваши
6. Анализ полученных результатов по основным, ключевым показателям рекламного кабинета
Могу работать с тестовым периодом по минимальной стоимости. О цене можем договориться, в зависимости от сложности проекта.
Пишите в Telegram и Viber +375 33 374 54 50 ! Буду рада поработать с Вами ❤