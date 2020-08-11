Таргетолог копирайтер

Здравствуйте! Я начинающий таргетолог с небольшим опытом, который готов работать за символическую плату. Несмотря на то, что в сфере рекламы я недавно, у меня есть опыт сотрудничества с коммерческими страницами в инстаграм, как результат - увеличение продаж и приход ЦА.

С удовольствием займусь анализом вашей посадочной страницы, конкурентов и целевой аудитории. Генерация лидов, увеличение продаж, привлечение вашей аудитории все это возможно с помощью таргета! Также у меня есть навыки по копирайтингу и я практикую написание текстов для коммерческих страниц.

Буду рада работать с вами)