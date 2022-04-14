Трафик

Продажа автомобильной и большой аграрной техники

Проект: продажа автомобильной и большой аграрной техники, комплектующие для аграрной техники.

Цель рекламы: «Трафик» — в цель этой рекламы можно заложить любую прямую ссылку где можно сделать действие с товаром или услугой. Ссылку на любую страницу сайта, на страницу Квиз сайта для заполнения заявки, на страницу Instagram или Facebook.

Человек который заинтересовался вашим рекламным предложением, нажимает на кнопку взаимодействия и попадает на нужную страницу, где может приобрести ваш товар или услугу.

Так же можно сделать настройку на цель «Конверсии» — эта цель, так же залаживает ссылку на нужную страницу сайта, но при этом ведет клиента до конечной цели по пути воронки.

Например оплаты товара, добавления в корзину, или заполнения обратной формы на сайте. Для этого нужно устанавливать Facebook Пиксель на ваш сайт. Наш специалист может это сделать с помощью вашего программиста, или самостоятельно если ваш сайт находиться на платформе Tilda.

Пиксель помогает отслеживать и собирать все посещения и действия людей, пришедших с рекламы в Instagram и Facebook.

Цель: Трафик и Конверсия могут быть одинаково полезны и одинаково малоэффективны, эти цели лучше тестировать отдельно.

Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 180$.

Далее рекламный бюджет составлял 1200$ в месяц.

Реклама делается по Украине + странам СНГ.

Средняя цена за переход по прямой ссылке на сайт составляет 0.02$

Цена варьировалась от 0.006$ до 0.22$ в зависимости от страны показов и аудитории.

Настройка: использовались более 13 разных аудиторий и 88-мь интересов.

Сроки запуска рекламной компании 96 часов, за это время мы сделали 14 креативов для 14 компаний (8 для Украины и по 2 для каждой страны), проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.

Хотите получать заявки для своего бизнеса? Закажите Таргетинг Instagram и Facebook в компании Нужные Люди!