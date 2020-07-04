Ведение инстаграм аккаунтов "под ключ"

Веду инстаграм аккаунты "под ключ". Первый месяц 50% скидка, далее обговорим индивидуально, в зависимости от предоставляемых услуг. Консультация БЕСПЛАТНО.
Что входит в полный пакет ведения "под ключ"
- определение целей и задач совместно с клиентом
- подбор инструментов ведения
- определение целевой аудитории
- разработка стратегии ведения страницы
- составление контент-плана
- написание текстов
- оформление визуала
- Анализ и сбор статистики
Также отдельно предоставляю услуги:
- создание анимационного ролика любой сложности
- оформление визуала
- создание рекламных макетов
Свои работы могу скинуть куда вам удобно.