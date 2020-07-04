Ведение инстаграм аккаунтов "под ключ"

Веду инстаграм аккаунты "под ключ". Первый месяц 50% скидка, далее обговорим индивидуально, в зависимости от предоставляемых услуг. Консультация БЕСПЛАТНО.

Что входит в полный пакет ведения "под ключ"

- определение целей и задач совместно с клиентом

- подбор инструментов ведения

- определение целевой аудитории

- разработка стратегии ведения страницы

- составление контент-плана

- написание текстов

- оформление визуала

- Анализ и сбор статистики

Также отдельно предоставляю услуги:

- создание анимационного ролика любой сложности

- оформление визуала

- создание рекламных макетов

Свои работы могу скинуть куда вам удобно.