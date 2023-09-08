Ведение Инстаграм / СММ для Психолога

Социальные сети (SMM и SMO)
Добавлена
4 месяца назад
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Ниша: Психолог

Задачи, которые были выполнены :
- Переупаковка профиля
- Создание СММ стратегии
- Ведение аккаунта + рекомендации по блогу
- Создание контент-плана и рубрикатора
- Только органический рост