Ведение Инстаграм / СММ для Психолога
Социальные сети (SMM и SMO)
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4 месяца назад
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Ниша: Психолог
Задачи, которые были выполнены :
- Переупаковка профиля
- Создание СММ стратегии
- Ведение аккаунта + рекомендации по блогу
- Создание контент-плана и рубрикатора
- Только органический рост