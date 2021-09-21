Ведение профиля под ключ (статистика до/после)

Добавлена
2 года назад
46 просмотров
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Осуществляется в 4 этапа:

Анализ

  • Анализ аккаунта
  • Анализ целевой аудитории
  • Анализ конкурентов
Оформление

  • Работа с никнеймом, именем, аватаркой
  • Оформление шапки профиля
  • Создание визуала (актуальные. лента)
Упаковка

  • Разработка контент-плана (лента, stories)
  • Размещение постов и stories
Продвижение

  • Создание стратегии продвижения
  • Работа с платными и бесплатными способами продвижения
В результате вы получаете грамотно оформленный, упакованный профиль, готовый к продвижению

Прикрепляю кейс по полному продвижению