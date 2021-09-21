Ведение профиля под ключ (статистика до/после)

Осуществляется в 4 этапа:

Анализ

Анализ аккаунта

Анализ целевой аудитории

Анализ конкурентов

Работа с никнеймом, именем, аватаркой

Оформление шапки профиля

Создание визуала (актуальные. лента)

Разработка контент-плана (лента, stories)

Размещение постов и stories

Создание стратегии продвижения

Работа с платными и бесплатными способами продвижения

В результате вы получаете грамотно оформленный, упакованный профиль, готовый к продвижению

Прикрепляю кейс по полному продвижению