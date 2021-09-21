Ведение профиля под ключ (статистика до/после)
Добавлена46 просмотров
2 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Осуществляется в 4 этапа:
Анализ
- Анализ аккаунта
- Анализ целевой аудитории
- Анализ конкурентов
- Работа с никнеймом, именем, аватаркой
- Оформление шапки профиля
- Создание визуала (актуальные. лента)
- Разработка контент-плана (лента, stories)
- Размещение постов и stories
- Создание стратегии продвижения
- Работа с платными и бесплатными способами продвижения
Прикрепляю кейс по полному продвижению