Ведение соц. сетей "Академия Форекса"

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Ведение соц.сетей проекта "Академия Форекс". В обязанности входило как планирование, так и генерация контента, а также анализ и достижение целей KPI. Также опыт управления командой и работы с подрядчиками.
Ссылки на ВК:
https://vk.com/academyfxrobots
https://vk.com/forexonlinekursy
Ссылки на Ютуб:
https://www.youtube.com/channel/UCIweD7dPU_QlmuxOCautWIA
https://www.youtube.com/channel/UCjWB2iDymPOo6YCezgkza3g