Ведение соц. сетей "Академия Форекса"

Ведение соц.сетей проекта "Академия Форекс". В обязанности входило как планирование, так и генерация контента, а также анализ и достижение целей KPI. Также опыт управления командой и работы с подрядчиками.

Ссылки на ВК:

https://vk.com/sniperforex24

https://vk.com/academyfxrobots

https://vk.com/forexonlinekursy

Ссылки на Ютуб:

https://www.youtube.com/channel/UCIweD7dPU_QlmuxOCautWIA

https://www.youtube.com/channel/UCjWB2iDymPOo6YCezgkza3g

https://www.youtube.com/channel/UCduqOspC5vCcD5LNPdVIt5w