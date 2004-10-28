Вибудовування стратегії та механізму реалізації SMM

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2 месяца назад
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Вибудовування стратегії та механізму реалізації SMM діяльності корпоративних соціальних мереж університету

Структура стратегії:

Аналіз конкурентів та переваги ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Визначення цілей SMM-стратегії

Повна сегментація цільової аудиторії ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Контент-стратегія

Стратегія просування в Meta Ads (таргетована реклама)

Лендінги

Стратегія просування лендінгів в Meta Ads (таргетована реклама)

Аналітика та коригування стратегії

Очікувані результати через 6-12 місяців

Детальна стратегія реклами:

https://xmind.ai/share/CaulUqr3