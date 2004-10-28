Вибудовування стратегії та механізму реалізації SMM
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2 месяца назад
Вибудовування стратегії та механізму реалізації SMM діяльності корпоративних соціальних мереж університету
Структура стратегії:
Аналіз конкурентів та переваги ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Визначення цілей SMM-стратегії
Повна сегментація цільової аудиторії ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Контент-стратегія
Стратегія просування в Meta Ads (таргетована реклама)
Лендінги
Стратегія просування лендінгів в Meta Ads (таргетована реклама)
Аналітика та коригування стратегії
Очікувані результати через 6-12 місяців