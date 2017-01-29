Вывод на главную в ТОП «90-Е теперь на YouTube»

Вывод видео «90-Е теперь на YouTube. Блогеры в тюрьме? ШОК» в ТОП YouTube.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=_wZkwIH-Gec

Работа за: 2017 год.

Время попадания видео в ТОП YouTube ~ 6 часа.

Время нахождения видео в ТОП YouTube: более 36 часов

Показатели на ролике через 2 дня: ~ 275 комментариев (включили только через сутки), ~ 281.955 просмотров.

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