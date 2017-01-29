Вывод на главную в ТОП «КАК ПОПАСТЬ В ТОП YOUTUBE»
Добавлена222 просмотра
7 лет назад
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Вывод видео «КАК ПОПАСТЬ В ТОП YOUTUBE за БЕСПЛАТНО» в ТОП YouTube.
Работа за: 2017 год.
Время попадания видео в ТОП YouTube ~ 4 часа.
Время нахождения видео в ТОП YouTube: более 24 часов
Показатели на ролике через 1 день: ~ 1300 комментариев, ~ 332.000 просмотров.
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