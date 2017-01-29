Вывод на главную в ТОП «КАК ПОПАСТЬ В ТОП YOUTUBE»

Вывод видео «КАК ПОПАСТЬ В ТОП YOUTUBE за БЕСПЛАТНО» в ТОП YouTube.

Работа за: 2017 год.

Время попадания видео в ТОП YouTube ~ 4 часа.

Время нахождения видео в ТОП YouTube: более 24 часов

Показатели на ролике через 1 день: ~ 1300 комментариев, ~ 332.000 просмотров.

Услуги продвижения YouTube: https://smoservice.ru/shop/youtube

Услуга вывода видео В тренды: https://smoservice.ru/shop/52/desc/youtube_top_home

Вывод в ТОП от 5 видео сразу: https://smoservice.ru/shop/65/desc/youtube_top_trending