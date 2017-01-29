Вывод в ТОП «ВАЖНО! ЗА ТАКОЕ МОУГУТ ЗААБАНИТЬ»
Добавлена187 просмотров
7 лет назад
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Вывод видео «ВАЖНО! ЗА ТАКОЕ МОУГУТ ЗААБАНИТЬ (нет)» в ТОП YouTube.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=aaozFXPK4G0
Работа за: 2017 год.
Время попадания видео в ТОП YouTube ~ 7 часов.
Время нахождения видео в ТОП YouTube: более 12 часов
Максимальная позиция в ТОПе: #1
Показатели на ролике через 1 день: ~ 915 комментариев (включили только через сутки), ~ 174.565 просмотров.
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