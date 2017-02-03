Вывод в ТОП YouTube «1 МИЛЛИОН ПОДПИСЧИКОВ»

Вывод видео «1 МИЛЛИОН ПОДПИСЧИКОВ это РЕАЛЬНО!» в ТОП YouTube.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=m5sQmui8PzU

Работа за: 2017 год.

Время попадания видео в ТОП YouTube ~ 8 часа.

Время нахождения видео в ТОП YouTube: более 12 часов

Максимальная позиция в ТОПе: #2

Показатели на ролике через 2 дня: ~ 260 комментарий, ~ 147.425 просмотра.

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