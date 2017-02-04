Вывод в ТОП YouTube «ADK - ИГРА В ЛЮБОВЬ»

Вывод видео « ADK - ИГРА В ЛЮБОВЬ» в ТОП YouTube.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=b1E1SI61Kh4 и https://www.youtube.com/watch?v=eZBW_F7f2XU

Работа за: 2017 год.

Время попадания видео в ТОП YouTube ~ 10 часа.

Время нахождения видео в ТОП YouTube: более 6 часов

Максимальная позиция в ТОПе: #21

Показатели на ролике через 3 дня: ~ 41+112 комментариев, ~ 205.000 просмотра.

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