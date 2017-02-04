Вывод в ТОП YouTube «Дорогой и дешевый ГИРОСКУТЕР»
Добавлена321 просмотр
7 лет назад
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Вывод видео «Дорогой ГИРОСКУТЕР VS дешевый ГИРОСКУТЕР» в ТОП YouTube.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=hVCpib7Lgrg
Работа за: 2017 год.
Время попадания видео в ТОП YouTube ~ 12 часа.
Время нахождения видео в ТОП YouTube: более 18 часов
Максимальная позиция в ТОПе: #6
Показатели на ролике через 2 дня: ~ 3 089 комментарий, ~ 1 078 896 просмотра и 33.910 лайков.
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