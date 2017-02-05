Вывод в ТОП YouTube «Горящие фасады за ваши деньги
Добавлена359 просмотров
7 лет назад
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Вывод видео «Горящие фасады за ваши деньги» в ТОП YouTube.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=BGctJiAPSKA
Работа за: 2017 год.
Время попадания видео в ТОП YouTube ~ 6 часа.
Время нахождения видео в ТОП YouTube: более 3 дней
Максимальная позиция в ТОПе: #2
Видео так же попало в раздел: Лучшие видео недели
Показатели на ролике через 4 дня: ~ 198.276 просмотров, ~ 170 комментареив, ~ 1024 / 1386 лайков и дизлайков.
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