Вывод в ТОП YouTube «Горящие фасады за ваши деньги

Вывод видео «Горящие фасады за ваши деньги» в ТОП YouTube.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=BGctJiAPSKA

Работа за: 2017 год.

Время попадания видео в ТОП YouTube ~ 6 часа.

Время нахождения видео в ТОП YouTube: более 3 дней

Максимальная позиция в ТОПе: #2

Видео так же попало в раздел: Лучшие видео недели

Показатели на ролике через 4 дня: ~ 198.276 просмотров, ~ 170 комментареив, ~ 1024 / 1386 лайков и дизлайков.

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