Вывод в ТОП YouTube «КАК НАЖИВАЮТСЯ ЗА ДЕНЬГИ»

Вывод видео «КАК НАЖИВАЮТСЯ ЗА НАШИ ДЕНЬГИ» в ТОП YouTube.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=IeSBDeIP_yk

Работа за: 2017 год.

Время попадания видео в ТОП YouTube ~ 7 часа.

Время нахождения видео в ТОП YouTube: более 3 дней

Максимальная позиция в ТОПе: #1

Видео так же попало в раздел: Лучшие видео недели

Показатели на ролике через 3 дня: ~ 394.650 просмотров, ~ 1700 / 1158 лайков и дизлайков.

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