Вывод в ТОП YouTube «КАК НАЖИВАЮТСЯ ЗА ДЕНЬГИ»
Добавлена392 просмотра
7 лет назад
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Вывод видео «КАК НАЖИВАЮТСЯ ЗА НАШИ ДЕНЬГИ» в ТОП YouTube.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=IeSBDeIP_yk
Работа за: 2017 год.
Время попадания видео в ТОП YouTube ~ 7 часа.
Время нахождения видео в ТОП YouTube: более 3 дней
Максимальная позиция в ТОПе: #1
Видео так же попало в раздел: Лучшие видео недели
Показатели на ролике через 3 дня: ~ 394.650 просмотров, ~ 1700 / 1158 лайков и дизлайков.
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