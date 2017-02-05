Вывод в ТОП YouTube «КАК СТАТЬ ПЕРВЫМ НА YOUTUBE»

Вывод видео «КАК СТАТЬ ПЕРВЫМ НА YOUTUBE» в ТОП YouTube.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=ToQ_sDRCgT8

Работа за: 2017 год.

Время попадания видео в ТОП YouTube ~ 8 часа.

Время нахождения видео в ТОП YouTube: более 4 часов

Максимальная позиция в ТОПе: #24

Показатели на ролике через 2 дня: ~ 61.727 просмотра, комментариев - 86, лайков/дизлайков ~300.

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