Вывод в ТОП YouTube «КАК СТАТЬ ПЕРВЫМ НА YOUTUBE»
Добавлена393 просмотра
7 лет назад
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Вывод видео «КАК СТАТЬ ПЕРВЫМ НА YOUTUBE» в ТОП YouTube.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=ToQ_sDRCgT8
Работа за: 2017 год.
Время попадания видео в ТОП YouTube ~ 8 часа.
Время нахождения видео в ТОП YouTube: более 4 часов
Максимальная позиция в ТОПе: #24
Показатели на ролике через 2 дня: ~ 61.727 просмотра, комментариев - 86, лайков/дизлайков ~300.
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