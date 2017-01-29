Вывод в ТОП YouTube на Главную «ИСЛАМИСТ - ПРОМО»

Вывод видео «ИСЛАМИСТ - ПРОМО» в ТОП YouTube.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=eXM1_U4sI1I

Работа за: 2017 год.

Время попадания видео в ТОП YouTube ~ 2 часа.

Время нахождения видео в ТОП YouTube: более 12 часов

Максимальная позиция в ТОПе: #4

Показатели на ролике через 10 часов: ~ 521 комментарий, ~ 124.565 просмотра.

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