Вывод в ТОП YouTube «ТОП 5 РАБОЧИХ ОПЦИОНОВ»

Вывод видео «ТОП 5 РАБОЧИХ ОПЦИОНОВ» в ТОП YouTube.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=0ocZHSCimLs

Работа за: 2017 год.

Время попадания видео в ТОП YouTube ~ 7 часа.

Время нахождения видео в ТОП YouTube: более 20 часов

Максимальная позиция в ТОПе: #11

Показатели на ролике через 4 дня: ~ комментарии скрыты, ~ 63.000 просмотров.

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