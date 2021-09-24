Визуальная упаковка аккаунта Instagram
Добавлена37 просмотров
2 года назад
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Визуальная упаковка аккаунта по продаже товаров для охоты и рыбалки. Основной упор на размещение всех товаров, контент сильно не разбавляли. + подготовка креативов под формат сторис и разделения по рубрикам.