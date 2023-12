«Перестрелка» - Песня - ( Перевод с русс на англ)

Выбрана мишень, наведен прицел,

Взглядов рикошет, попадаешь в цель!

Перестрелка душ, перестрелка тел –

Я так не хотел.

______________

The target is set, the sight is made,

Views bound, you hit the mark!

Souls engagement, bodies engaged –

That is not the way I wanted to end.