«Посвящение России»- Песня (Перевод с русс на анг)

Посмотри на мир открытыми глазами,

Загадай все то, о чем мечтаешь ты.

И в одной стране, согретой небесами

Ты найдешь ответы и уйдут вопросы,

Обретешь ты веру и мечты.

________________________

Open your eyes, look at the world,

Wish for everything what you dreams.

In this very country warmed by the heavens

You`ll find answers and say good bye to the questions,

You will become a believer and will have your dreams.