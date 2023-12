«Посвящение России»- Песня (Перевод с русс на анг)

Посмотри на мир открытыми глазами,

Загадай все то, о чем мечтаешь ты.

И в одной стране, согретой небесами

Ты найдешь ответы и уйдут вопросы,

Обретешь ты веру и мечты.

_________________________

Look at all this world with eyes of yours wide open,

Make a wish for all that matters in your dreams.

For this Land is blessed to solve your hardest problems,

You will find your answers for the vital questions,

You will find your Faith and learn the truth you seek.