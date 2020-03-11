«Я участи своей совсем не рад».

Добавлена
4 года назад
58 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • «Я участи своей совсем не рад».

    Так говорил однажды — абсолютно каждый.

    Судьбе сопротивляясь пятимся назад.

    Но помни: в одну и ту же реку не вступают дважды.

    Ты жажды из такой реки не утолишь.

    Вода в её потоке, как морская.

    А русло рек таких — не путеводная Вам нить.

    Пойдёшь по ней и разбередишь раны.

    А коль в пути уже — за всё неси ответ.

    Судьбу опять винить удел для слабых.

    На прошлом не сошёлся клином белый свет.

    Смирись и подвиг твой потом былиной станет.

Я участи своей совсем не рад.doc
27 КБ