«Я участи своей совсем не рад».

Так говорил однажды — абсолютно каждый.

Судьбе сопротивляясь пятимся назад.

Но помни: в одну и ту же реку не вступают дважды.

Ты жажды из такой реки не утолишь.

Вода в её потоке, как морская.

А русло рек таких — не путеводная Вам нить.

Пойдёшь по ней и разбередишь раны.

А коль в пути уже — за всё неси ответ.

Судьбу опять винить удел для слабых.

На прошлом не сошёлся клином белый свет.

Смирись и подвиг твой потом былиной станет.