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- «Я участи своей совсем не рад».
Так говорил однажды — абсолютно каждый.
Судьбе сопротивляясь пятимся назад.
Но помни: в одну и ту же реку не вступают дважды.
Ты жажды из такой реки не утолишь.
Вода в её потоке, как морская.
А русло рек таких — не путеводная Вам нить.
Пойдёшь по ней и разбередишь раны.
А коль в пути уже — за всё неси ответ.
Судьбу опять винить удел для слабых.
На прошлом не сошёлся клином белый свет.
Смирись и подвиг твой потом былиной станет.