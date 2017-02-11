День учителя

Тимаєш душу незамулену користю,

В твоїх очах – веселі зайчики живуть.

Ідеш до школи, шурхотить осіннє листя,

А ти – замріяна, закохана, мабуть,

У ту професію, яку собі обрала,

Не випадково, а тому, що це – твоє!

Бува всього, та тільки ти не нарікала,

Бо любиш працю ту, якою тільки є.

Та ні, не праця це для тебе, а творіння!

Служіння тим незабур’яненим серцям!

Нехай до когось і не прийде ще прозріння,

Та ти – учитель! Ти – учитель до кінця!

Тобі болить, що всіх так… під одну гребінку,

Але мовчиш, в твоїх очах потоне біль.

Бо обіймають і сміються дзвінко-дзвінко

Ті пташенята, що злетілись звідусіль,

Аби любов’ю ти їх знову зігрівала

І окриляла їх підтримкою щодня,

Промінню сонця їхню душу відкривала

І дарувала їм безцінні ті знання.

Ти не міняйся тільки, бо така чудова!

Така… така! Мені забракло просто слів!

За тебе просто помолюся тихо знову,

За всіх закоханих у працю вчителів!