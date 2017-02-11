День учителя

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Тимаєш душу незамулену користю,
В твоїх очах – веселі зайчики живуть.
Ідеш до школи, шурхотить осіннє листя,
А ти – замріяна, закохана, мабуть,
У ту професію, яку собі обрала,
Не випадково, а тому, що це – твоє!
Бува всього, та тільки ти не нарікала,
Бо любиш працю ту, якою тільки є.
Та ні, не праця це для тебе, а творіння!
Служіння тим незабур’яненим серцям!
Нехай до когось і не прийде ще прозріння,
Та ти – учитель! Ти – учитель до кінця!
Тобі болить, що всіх так… під одну гребінку,
Але мовчиш, в твоїх очах потоне біль.
Бо обіймають і сміються дзвінко-дзвінко
Ті пташенята, що злетілись звідусіль,
Аби любов’ю ти їх знову зігрівала
І окриляла їх підтримкою щодня,
Промінню сонця їхню душу відкривала
І дарувала їм безцінні ті знання.
Ти не міняйся тільки, бо така чудова!
Така… така! Мені забракло просто слів!
За тебе просто помолюся тихо знову,
За всіх закоханих у працю вчителів!