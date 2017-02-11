День учителя

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7 лет назад
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Тимаєш душу незамулену користю, 

В твоїх очах – веселі зайчики живуть. 

Ідеш до школи, шурхотить осіннє листя, 

А ти – замріяна, закохана, мабуть,

У ту професію, яку собі обрала, 

Не випадково, а тому, що це – твоє! 

Бува всього, та тільки ти не нарікала, 

Бо любиш працю ту, якою тільки є. 

Та ні, не праця це для тебе, а творіння! 

Служіння тим незабур’яненим серцям! 

Нехай до когось і не прийде ще прозріння, 

Та ти – учитель! Ти – учитель до кінця! 

Тобі болить, що всіх так… під одну гребінку, 

Але мовчиш, в твоїх очах потоне біль. 

Бо обіймають і сміються дзвінко-дзвінко 

Ті пташенята, що злетілись звідусіль, 

Аби любов’ю ти їх знову зігрівала 

І окриляла їх підтримкою щодня, 

Промінню сонця їхню душу відкривала 

І дарувала їм безцінні ті знання. 

Ти не міняйся тільки, бо така чудова! 

Така… така! Мені забракло просто слів! 

За тебе просто помолюся тихо знову, 

За всіх закоханих у працю вчителів!

День учителя.docx
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