Любовь и деньги

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4 месяца назад
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  1. Куплет 1:
    Я встретил тебя, и сердце забилось быстрее,
    Ты стала для меня важнее всего на свете.
    Любовь и деньги — два важных аспекта в жизни,
    Но с тобой я понял, что важнее всего — ты.

    Припев:
    Любовь и деньги, любовь и деньги,
    Как важно найти баланс между ними.
    Любовь и деньги, любовь и деньги,
    Но с тобой я понял, что счастье — в тебе одной.

    Куплет 2:
    Ты — мой источник вдохновения,
    С тобой я чувствую себя живым.
    Но деньги тоже важны, они дают свободу,
    И позволяют нам жить так, как мы хотим.

    Бридж:
    Мы ищем баланс между любовью и деньгами,
    Но главное — найти счастье рядом с любимым человеком.
    И пусть деньги не всегда могут купить любовь,
    Но с тобой я узнал, что любовь может купить всё.

    Припев:
    Любовь и деньги, любовь и деньги,
    Как важно найти баланс между ними.
    Любовь и деньги, любовь и деньги,
    Но с тобой я понял, что счастье — в тебе одной.

    Финал:
    Ты — мой ангел, моя муза, моя любовь,
    И с тобой я готов пройти через всё.
    Пусть деньги не всегда приносят счастье,
    Но с тобой я знаю, что счастье — это ты.