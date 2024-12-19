Куплет 1:
Я встретил тебя, и сердце забилось быстрее,
Ты стала для меня важнее всего на свете.
Любовь и деньги — два важных аспекта в жизни,
Но с тобой я понял, что важнее всего — ты.
Припев:
Любовь и деньги, любовь и деньги,
Как важно найти баланс между ними.
Любовь и деньги, любовь и деньги,
Но с тобой я понял, что счастье — в тебе одной.
Куплет 2:
Ты — мой источник вдохновения,
С тобой я чувствую себя живым.
Но деньги тоже важны, они дают свободу,
И позволяют нам жить так, как мы хотим.
Бридж:
Мы ищем баланс между любовью и деньгами,
Но главное — найти счастье рядом с любимым человеком.
И пусть деньги не всегда могут купить любовь,
Но с тобой я узнал, что любовь может купить всё.
Припев:
Любовь и деньги, любовь и деньги,
Как важно найти баланс между ними.
Любовь и деньги, любовь и деньги,
Но с тобой я понял, что счастье — в тебе одной.
Финал:
Ты — мой ангел, моя муза, моя любовь,
И с тобой я готов пройти через всё.
Пусть деньги не всегда приносят счастье,
Но с тобой я знаю, что счастье — это ты.