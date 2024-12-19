Куплет 1:

Я встретил тебя, и сердце забилось быстрее,

Ты стала для меня важнее всего на свете.

Любовь и деньги — два важных аспекта в жизни,

Но с тобой я понял, что важнее всего — ты.

Припев:

Любовь и деньги, любовь и деньги,

Как важно найти баланс между ними.

Любовь и деньги, любовь и деньги,

Но с тобой я понял, что счастье — в тебе одной.

Куплет 2:

Ты — мой источник вдохновения,

С тобой я чувствую себя живым.

Но деньги тоже важны, они дают свободу,

И позволяют нам жить так, как мы хотим.

Бридж:

Мы ищем баланс между любовью и деньгами,

Но главное — найти счастье рядом с любимым человеком.

И пусть деньги не всегда могут купить любовь,

Но с тобой я узнал, что любовь может купить всё.

Припев:

Любовь и деньги, любовь и деньги,

Как важно найти баланс между ними.

Любовь и деньги, любовь и деньги,

Но с тобой я понял, что счастье — в тебе одной.

Финал:

Ты — мой ангел, моя муза, моя любовь,

И с тобой я готов пройти через всё.

Пусть деньги не всегда приносят счастье,

Но с тобой я знаю, что счастье — это ты.